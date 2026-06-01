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Isabel Olmos aboga por la mediación ante el bloqueo educativo: "La educación valenciana necesita menos orgullo y más escucha"

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, analiza la situación de la enseñanza en su último videoanálisis para Levante-EMV. Ha advertido que "la imagen de la jornada de ayer no fue ninguna pancarta, consigna ni reunión de negociación", sino que "fue la de una profesora jubilada siendo empujada por un agente de la policía durante una concentración relacionada con la huelga educativa valenciana". Para la periodista, esta es "una de esas imágenes que obligan a detenerse y reflexionar", ya que cuando esto ocurre "significa que algo no está funcionando, y no solo en la calle, sino también, y sobre todo, en los despachos". Más información