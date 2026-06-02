Lectura del fallo de los Jaume I: Estos son los premiados de 2026 / Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Lectura del fallo de los Jaume I: Estos son los premiados de 2026

Este 2 de junio es el día en el que se anuncien los ganadores de la edición número 39 de los Premios Rei Jaume I. Será a partir de las 13.30 horas, en un acto en el Palau de la Generalitat, en el que se dará a conocer el nombre de los siete galardonados. Antes desde las nueve de la mañana, el jurado se reúne para afrontar la decisión con la participación de hasta 25 Premios Nobel, el máximo histórico de este certamen considerado como los mejores premios científicos de España. Entre las novedades en el plantel, se encuentran Benjamin List (Química en 2022) y Gary Ruckun (Medicina, 2024), quienes reflexionaron sobre el papel de la inteligencia artificial y el buen hace de España en ciencia en una rueda de prensa celebrada el lunes por la mañana.