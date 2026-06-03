Marta Rojo

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La acampada mueve las tiendas hacia un extremo de la plaza para permitir el paso del Corpus

Poco antes de las 10:00 de la noche, concluía una asamblea en la parte central de la Plaza de la Virgen, en la que se ha decidido mover las tiendas de campaña que estaban en el centro de la plaza, alrededor de la zona de sombra, y colocarlas en un extremo. La nueva ubicación, de momento, al menos, está detrás de la fuente, en el espacio ubicado entre la calle Bailía, camino a la calle Navellos. Más información