Mónica Ros

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Guardianes del fuego: Así se blindan los montes valencianos

Preguntar por la predicción sobre los incendios en un Observatorio forestal son palabras mayores. No sea que se tiente a la suerte. "No ha terminado el año, viene el verano y cruzamos los dedos. Llevamos unos años muy buenos pero lo decimos con la boca pequeña porque basta decirlo en alto para que venga lo peor". Y lo peor es el fuego. Por eso repiten: "El mejor incendio es el que se evita". Y para eso están ellos: los vigilantes forestales, una especie de guardianes del fuego. Ahí está la clave: en detectar lo que para otros ojos pasaría desapercibido. Porque ante un incendio todo gira en torno al reloj ya que en segundo se puede desatar la tragedia.