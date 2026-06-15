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María José Catalá comparece en la comisión del Congreso que investiga la dana
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido ante la comisión del Congreso que investiga la dana que nadie preveía que el barranco del Poyo pudiera desbordarse hacia las pedanías situadas al sur de València. En su comparecencia, Catalá asegura que falló el plan aprobado en el consistorio al no contar con esa información cartográfica que revelase que las pedanías situadas al sur de la capital podrían verse afectadas por una inundación como la que se produjo.
En la misma comparecencia, la alcaldesa de València ha hecho hincapié en que Carlos Mazón "es el único que ha asumido responsabilidades, seguir aforado es una decisión personal"
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