Redacción Levante-EMV

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La Aemet advierte de una ola de calor que promete ser histórica y extremadamente dura

Dormir se ha convertido en una misión casi imposible desde hace más de una semana en gran parte de la Comunitat Valenciana, pero lo peor está a punto de llegar. El tiempo viene marcado por una asfixiante sucesión de noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no baja de los 20 °C, que están ahogando a los valencianos antes incluso de la llegada oficial del verano. Y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días no mejora, ya que ha encendido todas las alertas ante un panorama meteorológico que promete ser histórico y extremadamente duro. Más información