Redacción Levante-EMV

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Los médicos cierran cinco meses de huelga sin avances y con la amenaza de un nuevo paro sin interrupciones en septiembre

Los médicos están hartos y cansados con sus condiciones laborales. Este miércoles, casi 300 de ellos se han manifestado en València en la que es la quinta semana de huelga indefinida, pero intermitente, desde el mes de febrero. Muchos menos de los esperados y muchos menos que los casi 2.000 que salieron a la calle en diciembre. El calor no ha ayudado, pero el alargamiento del conflicto sin apenas avances, tampoco. “Ni la Conselleria de Sanidad, ni el Ministerio nos están escuchando -, explica la secretaria provincial de CESM, Pilar Valero-. Y mientras seguimos sufriendo el abuso de nuestra jornada laboral”. Es un punto y aparte hasta septiembre, donde el paro puede ser indefinido sin intermitencias, excepto si las administraciones mueven ficha. Más información