Fernando Bustamante

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Profesores protestando a las puertas del acto del PP en Sueca.

Las camisetas que han marcado las protestas de la huelga educativa que ha durado un mes, y se suspendió la semana pasada, han vuelto a congregarse con gritos y tambores frente a un acto de los populares, en concreto, el almuerzo convocado por la formación en Sueca donde intervendrán Alberto Núñez Feijoo, Juanfran Pérez Llorca y Vicent Mompó. Más información