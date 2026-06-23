Secciones

Es noticia
caso TaulaOla de CalorSupermercados abiertos San JuanRestaurantes ValenciaEclipse solar Comunitat ValencianaJoyería Mira ValènciaFestivo 24 junio Valencia
instagramlinkedin
El videoanálisis de Alfons Garcia: “¿Puede el Gobierno continuar como si nada después de la condena a Ábalos? Pregúntense qué responderían si fuera un ministro del PP”

El videoanálisis de Alfons Garcia: “¿Puede el Gobierno continuar como si nada después de la condena a Ábalos? Pregúntense qué responderían si fuera un ministro del PP”

Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El videoanálisis de Alfons Garcia: “¿Puede el Gobierno continuar como si nada después de la condena a Ábalos? Pregúntense qué responderían si fuera un ministro del PP”

Redacción Levante-EMV

RRSS WhatsAppCopiar URL

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia comenta la condena a 24 años de prisión al exdirigente socialista valenciano José Luis Ábalos en su último videoanálisis. “En las últimas horas -dice- se está haciendo hincapié (mucho) en dos aspectos relevantes de la sentencia del Tribunal Supremo. Uno es la elevada pena de cárcel” al exministro (24 años) en comparación con las de otros casos de corrupción y otros delitos. El asesinato, por ejemplo, se castiga con entre 15 y 25 años.

TEMAS

Tracking Pixel Contents