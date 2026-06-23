Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El videoanálisis de Alfons Garcia: “¿Puede el Gobierno continuar como si nada después de la condena a Ábalos? Pregúntense qué responderían si fuera un ministro del PP”

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia comenta la condena a 24 años de prisión al exdirigente socialista valenciano José Luis Ábalos en su último videoanálisis. “En las últimas horas -dice- se está haciendo hincapié (mucho) en dos aspectos relevantes de la sentencia del Tribunal Supremo. Uno es la elevada pena de cárcel” al exministro (24 años) en comparación con las de otros casos de corrupción y otros delitos. El asesinato, por ejemplo, se castiga con entre 15 y 25 años.