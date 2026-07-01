'Bajo tierra: El accidente del metro de València': Ya puedes ver el episodio 1 / Esteban San Canuto / Marta Rojo / Laura Ballester

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'Bajo tierra: El accidente del metro de València': Ya puedes ver el episodio 1

Coincidiendo con el 20 aniversario de una de las peores tragedias de la historia moderna de la Comunitat Valenciana, Levante-EMV estrena 'Bajo tierra: el accidente de metro de València', un videopodcast original que analiza a fondo todo lo ocurrido aquel 3 de julio en la curva de la estación de Jesús de Metrovalencia. Un audiovisual que destaca todas las claves de un caso que estuvo marcado por el dolor de las víctimas, la censura en algunos medios de comunicación y la manipulación política. El primer episodio: "La curva de Jesús".