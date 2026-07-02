'Bajo tierra: El accidente del metro de València': Ya puedes ver el segundo episodio / Esteban San Canuto, David García

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'Bajo tierra: El accidente del metro de València': Ya puedes ver el segundo episodio

El segundo episodio, ‘Las víctimas y su lucha contra el olvido’, está ya disponible. Este segundo episodio pone el foco en quienes se negaron a aceptar el silencio. A través de los testimonios de familiares y supervivientes, el videopodcast recorre el nacimiento de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), las 105 concentraciones celebradas cada día 3 en la Plaza de la Virgen y una movilización ciudadana que mantuvo viva la exigencia de justicia frente a la falta de responsabilidades políticas y técnicas. El segundo episodio: "Las víctimas y su lucha contra el olvido".

El primer episodio, 'La curva de Jesús', también está disponible en nuestra web, Youtube, Apple Podcast y Spotify. Más información