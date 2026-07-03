'Bajo tierra: El accidente del metro de València': Ya puedes ver el tercer episodio / Esteban San Canuto / Laura Ballester

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'Bajo tierra: El accidente del metro de València': Ya puedes ver el tercer episodio

Durante años, el accidente de metro de València del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, fue presentado por la Generalitat Valenciana y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) como una tragedia «imprevisible» e «inevitable». Sin embargo, la perseverancia de las víctimas y sus familiares, que durante años lucharon contra el silencio institucional mediante denuncias y concentraciones, logró la reapertura de la causa y culminó, en 2020, con la condena de cuatro directivos de FGV, quienes finalmente admitieron que el siniestro no solo era previsible, sino también evitable. El tercer episodio: "La justicia que llegó 14 años tarde"

El segundo episodio: "Las víctimas y su lucha contra el olvido", también disponible en nuestra web, Youtube, Apple Podcast y Spotify.

El primer episodio, 'La curva de Jesús', también está disponible en nuestra web, Youtube, Apple Podcast y Spotify.