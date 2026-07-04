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Los mejores momentos de 'Està passant' de esta semana
Esta semana en ‘Està passant’ la actualidad nos lleva hasta Sevilla y Murcia con la desaparición y posterior recuperación de un cuadro de Sorolla que una familia dejó apoyado mientras cargaba el coche para unas vacaciones. También a València, donde una batalla campal en la avenida de la Plata dejó momentos de tensión entre los vecinos. Y en Turís continúa la búsqueda incansable de un poni robado por el que la familia ofrece una recompensa económica para intentar recuperarlo cuanto antes.