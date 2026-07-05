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La 'Ley de Nietos': un billete de vuelta a València desde el exilio
València
Durantre décadas, València fue, para muchas familias, un lejano hogar al que deseaban volver en algún momento. Fotografías antiguas, historias que se pierden entre los recuerdos y un sentimiento de pertenencia a una tierra que les obliga a huir. Para los descendientes de aquellos valencianos destinados al exilio, la 'Ley de Nietos' ha convertido esa memoria familiar en una forma de volver al país que les echó, aunque sea a través de un documento. La 'Ley de Memoria Democrática' ha reabierto el vínculo entre España y quienes heredaron un legado desde la distancia. Valencianos que se fueron lejos de su tierra a construir una vida que les hubiera sido arrebatada de no haber escapado. Más información