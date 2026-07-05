La 'Ley de Nietos': un billete de vuelta a València desde el exilio / Redacción Levante-EMV

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La 'Ley de Nietos': un billete de vuelta a València desde el exilio

Durantre décadas, València fue, para muchas familias, un lejano hogar al que deseaban volver en algún momento. Fotografías antiguas, historias que se pierden entre los recuerdos y un sentimiento de pertenencia a una tierra que les obliga a huir. Para los descendientes de aquellos valencianos destinados al exilio, la 'Ley de Nietos' ha convertido esa memoria familiar en una forma de volver al país que les echó, aunque sea a través de un documento. La 'Ley de Memoria Democrática' ha reabierto el vínculo entre España y quienes heredaron un legado desde la distancia. Valencianos que se fueron lejos de su tierra a construir una vida que les hubiera sido arrebatada de no haber escapado. Más información