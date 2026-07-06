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¿Por qué la playa de la Malva-rosa mantiene este 2026 la bandera azul y la playa del Cabanyal la pierde?

Las playas del Cabanyal y la Malvarrosa comparten litoral y apenas unos metros de distancia, pero este 2026 solo una de ellas luce la bandera azul. Después de ocho años consecutivos recibiendo este distintivo, la playa del Cabanyal se queda fuera de la lista elaborada por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Más información