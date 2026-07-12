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"Las actividades en l'Albufera denen integrarse bajo el paraguas de la conservación"

"Las actividades en l'Albufera denen integrarse bajo el paraguas de la conservación"

Natxo Lacomba, fotografíado en el parque natural de l'Albufera. / Daniel Tortajada

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"Las actividades en l'Albufera denen integrarse bajo el paraguas de la conservación"

Daniel Tortajada

València
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El recién nombrado director del parque natural de l'Albufera Natxo Lacomba aspira a consolidar los aportes de agua de buena calidad e integrar todos los usos y actividades en el entorno del lago bajo el paraguas de la conservación: que todo lo que se desarrolle sea favorable a la conservación del patrimonio natural que depende de todos. Más información

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