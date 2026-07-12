Natxo Lacomba, fotografíado en el parque natural de l'Albufera. / Daniel Tortajada

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"Las actividades en l'Albufera denen integrarse bajo el paraguas de la conservación"

El recién nombrado director del parque natural de l'Albufera Natxo Lacomba aspira a consolidar los aportes de agua de buena calidad e integrar todos los usos y actividades en el entorno del lago bajo el paraguas de la conservación: que todo lo que se desarrolle sea favorable a la conservación del patrimonio natural que depende de todos. Más información