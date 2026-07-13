Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Redacción Levante-EMV

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La Fundación CRIS Contra el Cáncer impulsa las investigaciones para acelerar los avances contra el sarcoma

Ser un cáncer poco frecuente no es sinónimo de ser un problema menor. Cada año, cerca de 2600 personas reciben un nuevo diagnóstico de sarcoma en España, un grupo de más de 150 tumores diferentes cuya rareza dificulta la investigación y el desarrollo de una medicación eficaz que la contrarreste, lo que lo convierte en uno de los mayores desafíos para los departamentos de oncología. La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha impulsado el desarrollo de varias investigaciones a nivel nacional e internacional para tratar de acelerar una serie de avances frente a una enfermedad que genera dificultades, tanto a los médicos como a los pacientes. Más información