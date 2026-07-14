Secciones

Es noticia
Pisos obra nueva ValenciaAlerta naranja calor Comunitat ValencianaDesahucios ValenciaEntrevista hermanos Michael Jacksonfecha Valencia CF - BetisTráfico Valencia hoyCartel Feria de Julio Valencia
instagramlinkedin
Concentración de docentes y familias ante las Corts por el Plan Edificant y la climatización de las aulas

Concentración de docentes y familias ante las Corts por el Plan Edificant y la climatización de las aulas

Marta Rojo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concentración de docentes y familias ante las Corts por el Plan Edificant y la climatización de las aulas

Marta Rojo

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

En el chaleco que lleva una de las docentes que se encuentran ante la puerta de las Corts se puede leer el ya clásico lema huelguista: “Docent treballant en precari”. Bajo ese cartel, en rotulador, se ha añadido: “La lluita continua”. Es un añadido que refleja bien el momento que encara la reivindicación docente y con ella el paro ahora suspendido. En pleno verano, se intenta mantener el pulso mientras sigue la negociación. Este martes, una concentración de familias y docentes ha reclamado ante las Corts Valencianes unos “centros del siglo XXI”, algo que consideran “un derecho fundamental”. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents