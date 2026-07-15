José Manuel López

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Trabajando en aviso rojo en València: "Aun así paso calor, pero ya llevo tres años trabajando en este tipo de disfraces"

Sin embargo, hay otras personas que no pueden reducir su jornada. Polo trabaja como animador en la Plaza de la Reina, enfundado en su disfraz de oso dedica un baile o abraza a todo el que quiera colaborar. Cuando habla de las medidas que toma para sobrellevar mejor las altas temperaturas, cuenta que el traje tiene un ventilador en la parte de atrás. Más información