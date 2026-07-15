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Trabajando en aviso rojo en València: "Aun así paso calor, pero ya llevo tres años trabajando en este tipo de disfraces"

Trabajando en aviso rojo en València: "Aun así paso calor, pero ya llevo tres años trabajando en este tipo de disfraces"

José Manuel López

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Trabajando en aviso rojo en València: "Aun así paso calor, pero ya llevo tres años trabajando en este tipo de disfraces"

José Manuel López

València
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Sin embargo, hay otras personas que no pueden reducir su jornada. Polo trabaja como animador en la Plaza de la Reina, enfundado en su disfraz de oso dedica un baile o abraza a todo el que quiera colaborar. Cuando habla de las medidas que toma para sobrellevar mejor las altas temperaturas, cuenta que el traje tiene un ventilador en la parte de atrás. Más información

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