Marta Orts

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El investigador del estrés climático recorre València a pesar del aviso rojo

Luis Alonso forma parte del equipo de investigación de meteorología y clima del Mediterráneo por El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y sacó a pasear su bicicleta incluso a pesar del aviso rojo por altas temperaturas que recomendaba resguardarse en sitios frescos. "Todas las indicaciones apuntan a que se evite el calor, pero como mi investigación va sobre medir sus efectos, estoy aquí trabajando", dijo.

Su transporte estaba equipado con una estación meteorológica, que mide y registra las condiciones atmosféricas de un lugar concreto. "Tiene sensores para calibrar la cantidad de luz y cámaras térmicas para medir la temperatura y un anemómetro, que mide la velocidad del viento", explicó. Toda esa información se reúne para sacar un índice de confort térmico. Más información