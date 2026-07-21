Mar Navarro

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Benimaurell registró anoche la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superaron los 30ºC de madrugada

La tercera ola de calor del verano mantiene en alerta naranja al interior de València y en amarillo al resto de la Comunitat Valenciana. La noche previa a esta jornada calurosa se dispararon las temperaturas, registrándose en el sureste de la provincia capital un mercurio poco habitual a altas horas de la noche.

Según datos ofrecidos por Avamet, Benimaurell se sitúa en el foco del mapa del calor, registrando una de las marcas más altas de la Comunitat con 34 grados, liderando la lista de los 32 municipios que pulverizan la barrera de los 30 grados en la medianoche. Más información