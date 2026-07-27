Redacción Levante-EMV

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El incendio de la Vall d'Uixó ya ha quemado 7.000 hectáreas

El incendio declarado el sábado en la Vall d'Uixó ha quemado ya "un poco más" de 7.000 hectáreas, según ha explicado este lunes el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, a partir de los datos de los vuelos de drones durante la noche.

Valderrama ha señalado a À Punt que se ha producido un rebrote en la zona de Eslida, donde se centran esta mañana los medios aéreos porque hay "riesgo importante de propagación", y en la urbanización Monserrat de Betxí y en el Montí, donde trabajan los medios terrestres. El conseller ha asegurado que se ha logrado contener "la propagación previsible" que podía tener un incendio de estas características.