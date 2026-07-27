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Pedro Sánchez, insultado en su llegada al CECOPI del incendio forestal de la Vall d'Uixó

Pedro Sánchez ha sido recibido con insultos en su llegada al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) del incendio forestal de la Vall d'Uixó. Está previsto que el Presidente del Gobierno comparezca frente a los medios de comunicación tras mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio.