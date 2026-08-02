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La huella de Humo y Ceniza de la Comunitat Valenciana

El historial de incendios de la Comunitat Valenciana sigue creciendo. Las llamas que devoran la Sierra de Espadán ya han calcinado más de 7.200 hectáreas desde el pasado sábado y todo apunta a que continuará en aumento en las próximas horas. Otra ignición más que se suma a las que ya han arrasado más de 200.000 hectáreas.