Mar Navarro

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Los tres faros más emblemáticos que puedes visitar este verano en la C. Valenciana

Con la llegada del buen tiempo, las escapadas a lugares costeros han aumentado; el faro es uno de los elementos característicos del litoral que también reciben visitas de los turistas, el edificio que guía a los marineros en sus noches navegando por alta mar y que ofrece las vistas a parajes espectaculares. Actualmente hay en funcionamiento 187 faros en nuestro país; estos son las tres más simbólicos que puedes visitar este verano.