Redacción Levante-EMV

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La Marina Mercante, en alerta por el 'boom' de embarcaciones de recreo en alta mar por el eclipse

El interés por buscar el mejor lugar desde el que contemplar el eclipse total de sol del próximo miércoles no solo se queda en tierra. Muchos han dado el salto y han decidido verlo desde altamar, a bordo de barcos, ferris y otras pequeñas embarcaciones de recreo. La afluencia de estas embarcaciones y la previsión de que la zona del golfo de València situada junto a la costa sea punto de encuentro para cientos de navíos ha obligado a los responsables de Marina Mercante a lanzar un mensaje de alerta para garantizar la seguridad durante toda la jornada en toda la gestión de tráfico marítimo.

La Dirección General de la Marina Mercante pide extremar las precauciones a todos aquellos que vayan a salir al mar el próximo miércoles. Y es que aunque se trata de una experiencia única para vivir, también tiene un peligro considerable al tratarse de una serie de condiciones que no se consideran idóneas para navegar por el mar. La falta de luz, los peligros que supone no extremar precauciones ante el evento o la masificación ha hecho saltar las alarmas en la Marina Mercante, que ha lanzado a través de un comunicado una serie de avisos y normas a seguir durante la tarde-noche del próximo miércoles 12.

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