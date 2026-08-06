Redacción Levante-EMV

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El plan de la DGT para el eclipse: así evitará atascos ante 1,5 millones de desplazamientos

Las estimaciones oficiales apuntan a que el tráfico hacia la franja de totalidad podría aumentar entre un 30% y un 100%, lo que supondría entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales. La Dirección General de Tráfico advierte de que el momento más complicado podría producirse después del eclipse, cuando miles de personas abandonen simultáneamente los puntos de observación.

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