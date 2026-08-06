Redacción Levante-EMV

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Las primeras predicciones meteorológicas para el eclipse: ¿habrá nubes en la Comunitat Valenciana?

Solo queda una semana para vivir un fenómeno astronómico histórico en la Comunitat Valenciana: el primer eclipse total desde el año 1905, el cual será visible completamente en la provincia de Castellón y el norte de la provincia de Valencia. La Luna tapará el Sol entre las 19.30 y las 21.20 horas aproximadamente y durante un breve lapso de minuto y medio se podrá contemplar el eclipse en su totalidad. Las franjas horarias dependerán del municipio exacto, como ya publicó Levante-EMV hace unos días; la totalidad durará 23 segundos en Macastre y un minuto y 39 segundos en Benassal. Más información