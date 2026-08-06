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¿Son los bosques los responsables de los incendios?

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Redacción Levante-EMV

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¿Son los bosques los responsables de los incendios?

Redacción Levante-EMV

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Un bulo recorre estos días redes sociales y medios de comunicación y parece ser compartido por mucha gente que, de buena fe, pero con malos datos, o sin ellos, comparte esa opinión. Resulta muy preocupante que el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de la Comunidad Valenciana comparta y propague estas ideas, con datos muy discutibles. Levante EMV publicó recientemente un interesante articulo recogiendo las opiniones del señor J. M. Batiste Marçal, que pienso que merece una respuesta.

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