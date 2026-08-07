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La Aemet activa varios avisos por tormentas acompañadas de granizo y calor

La Comunitat Valenciana se enfrenta a unas jornadas marcadas por la inestabilidad meteorológica en el interior y las altas temperaturas en gran parte del territorio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos amarillos para este viernes 7 y sábado 8 de agosto por tormentas acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como por máximas que alcanzarán los 38 ºC.

Además, tanto la Aemet como el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM-Meteorología) han alertado de temperaturas del agua del mar excepcionalmente elevadas en la cuenca mediterránea y la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), de un mes de julio históricamente cálido. Más información