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El Bioparc estudiará el comportamiento animal durante el eclipse de sol

Un evento tan fuera de lo común como un eclipse solar acarrea consecuencias, algunas de ellas desconocidas. Por este mismo motivo, el grupo de científicos y biólogos del Bioparc estudiarán el comportamiento de varios animales del zoológico valenciano durante el eclipse de sol total del próximo miércoles 12. Los humanos no serán los únicos seres vivos que apreciarán que, durante unos pocos segundos, la luz solar desaparecerá detrás de la luna como si de un truco de magia se tratase, sino que también lo vivirán los animales. Sin embargo, mientras una parte se encuentra expectante ante el que muchos han denominado "el fenómeno del verano", la otra parte se mantiene totalmente ajena. Más información