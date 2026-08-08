Germán Caballero

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Rafael Sebastián, el coordinador del eclipse en la CV: "El eclipse arrastra mucho astroturismo"

Poco más de un minuto y medio durará la totalidad del eclipse de sol del próximo día 12 que oscurecerá la Comunitat Valenciana alrededor de las 20.30 horas. Apenas 90 segundos que han requerido una preparación desde hace 18,4 millones de segundos desde que la Generalitat Valenciana comenzó a trabajar en un dispositivo especial ante una llegada masiva de turistas. Según el CIS, la autonomía es el destino preferido para disfrutar del evento. Al frente de todo el dispositivo, se encuentra el director General de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián Más información