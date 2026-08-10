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«Se movía todo»: así vivió un empresario vinculado a València el terremoto de Colombia

n temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14:34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. Se esperan pronunciamientos oficiales. Por el momento, la Dirección General Marítima (Dimar) descartó la amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana. Más información