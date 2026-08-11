LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La Comunitat Valenciana desplegará un dispositivo de 15.000 efectivos, 29 aviones y 40 drones ante el eclipse

Todo preparado a nivel operativo para la jornada "histórica" de este miércoles por el eclipse solar total, el primero en más de 100 años. La Comunitat Valenciana se blindará este 12 de agosto con un dispositivo de más de 15.000 efectivos, 29 medios aéreos y hasta 40 drones, todo para garantizar el "éxito" de un día en el que además de los miles de desplazamientos para ver el acontecimiento astronómico está previsto un nivel de riesgo máximo por incendios forestales, donde el operativo de emergencias también tiene un ojo.

Noticia completa Más información