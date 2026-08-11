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La madre de Harold grabó a su hijo y al presunto asesino en el bar horas antes del crimen
Harold Esteban Pulido había venido a pasar unos días en su primer viaje a España desde que su madre se había ido de Colombia. En la primera imagen, aparece junto a ella con l'Hemisfèric de fondo. El primero de los vídeos, grabado por Liliana, la madre del chico, se ve a este de pie y al presunto asesino sentado, dentro del bar, horas antes del crimen. El joven, con su iPhone 17 recién comprado, en un vídeo grabado en un tren de Cercanías, en València. Más información