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Las playas de València, obligadas a reforzar su limpieza por el eclipse

La oleada de gente que llegará a las playas con motivo del eclipse dejará tras de sí un rastro de residuos del que los servicios de limpieza se tendrán que hacer cargo. Lo hemos visto muchas veces, en las playas tras la noche de San Juan, en la Plaza del Ayuntamiento cuando acaba una mascletà, y esta vez no será distinto. Por este motivo, el Ayuntamiento de València ha dispuesto un operativo extraordinario de limpieza y recogida de residuos vigente durante este miércoles para agilizar el vaciado de las papeleras y recuperar las zonas de arena y paseo tras el fenómeno.

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