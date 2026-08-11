Redacción Levante-EMV

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Una vez acabado el eclipse, ¿qué hago con las gafas?

El 12 de agosto la actividad en la península se detendrá para presenciar el eclipse solar total, que ya es considerado el evento astronómico del siglo en España. Miles de personas ultiman los preparativos para ello, con gafas exclusivas incluidas; puesto que una prolongada exposición de la vista durante el fenómeno resulta en daños oculares o pérdida de la misma. Pero, una vez la Luna y el Sol retomen sus órbitas y los españoles volvamos a nuestras vidas, todos nos preguntamos qué hacer con estas gafas.

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