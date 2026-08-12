Redacción Levante-EMV

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Aemet alerta de un riesgo extremo de incendios en Valencia durante el eclipse: "Serían muy difícil de apagar"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de un peligro muy alto o extremo de incendios forestales este miércoles, 12 de agosto, coincidiendo con la jornada del eclipse total de sol. Las altas temperaturas y la sequedad del ambiente obligan a extremar las precauciones, especialmente en Valencia y el resto de la Comunitat Valenciana.

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