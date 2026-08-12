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Aemet avisa: nubes en el interior de Valencia y Castellón y posibles lluvias antes del eclipse

Aemet avisa: nubes en el interior de Valencia y Castellón y posibles lluvias antes del eclipse

Redacción Levante-EMV

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Aemet avisa: nubes en el interior de Valencia y Castellón y posibles lluvias antes del eclipse

Redacción Levante-EMV

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Con la cuenta atrás ya en marcha para el eclipse, la mirada está en el cielo. El deseo es, precisamente, ver lo que ocurre, un fenómeno astronómico que no se observa en la Comunitat Valenciana desde hace más de un siglo, sin embargo, hay puntos donde esta visión podría complicarse, tal y como avisa la Agencia Estatal de Meteorología y el satétite Eumetsat.

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