Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Bicorp cancela la observación del eclipse a última hora y Canals pide evitar el Túnel y les Moles

La expectación por el eclipse solar de este miércoles ha chocado de lleno con las restricciones impuestas para proteger los montes valencianos ante el elevado riesgo de incendios. Como ya ocurrió ayer en l'Olleria, este miércoles Bicorp también ha decidido suspender la jornada de observación que había preparado para esta tarde el Ecomuseo, después de las nuevas limitaciones comunicadas por Emergencias y la Subdelegación del Gobierno.

Noticia completa Más información