Directo | Sigue el eclipse de sol sobre la ciudad de València / LevanteTV / Fernando Bustamante

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Directo | Sigue el eclipse de sol sobre la ciudad de València

Levante-EMV te ofrece en directo el eclipse de sol total. No te pierdas las sorprendentes imágenes de este fenómeno astronómico único que podrá contemplarse en su totalidad sobre la ciudad de València y toda la provincia de Valencia y Castellón.

Las fases del eclipse

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 se producirá al atardecer, con el sol muy bajo sobre el horizonte. Estas son las fases clave que podrán observarse desde València:

19:38 h Comienza el eclipse parcial. La luna empieza a cubrir el sol.

20:32 h Comienza la fase de totalidad. La luna cubre completamente el sol.

20:32 - 20:33 h Máximo del eclipse. Este es el instante más esperado: el cielo se oscurece, baja ligeramente la temperatura y puede apreciarse la corona solar a simple vista.

20:33 h Finaliza la totalidad.

20:58 h El eclipse termina coincidiendo prácticamente con la puesta de sol.

Proteger la vista

El eclipse solar es un fenómeno natural que no se puede observar de forma directa ya que puede causar lesiones oculares graves e irreversibles. Para disfrutar del fenómeno con total seguridad se debe utilizar siempre protección homologada, sólo se pueden utilizar gafas homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2 2015 y que son aptas para la observación de eclipses. De hecho el Ayuntamiento de València ha adquirido estas gafas homologadas para todo el personal municipal que trabaje durante el fenómeno.

Además si se utiliza una cámara fotográfica, prismáticos, telescopio o la cámara del teléfono móvil, hay que emplear siempre un filtro solar homologado delante del objetivo. Apuntar estos dispositivos directamente al sol sin la protección adecuada puede dañar el equipo y también poner en riesgo la vista durante la observación.

No deben utilizarse métodos caseros porque estos elementos no protegen la vista y pueden provocar daños irreversibles, por ejemplo, gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, CDs, DVDs o cualquier otro método casero.