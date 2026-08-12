Redacción Levante-EMV

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El 'milagro' del eclipse: Aras multiplica por 25 su población

Aras de los Olmos es un pequeño pueblo del interior de España. Tan pequeño que se consideró parte de su municipio vecino, Alpuente, durante algunos años. Hace más de tres siglos recuperó su independencia, pero lo que jamás se hubieran imaginado entonces es causar interés en personas de Estados Unidos y Japón, ni tener que preparar al pueblo para acoger a 10.000 personas. La astronomía siempre ha formado parte de su identidad, con varios observatorios en el municipio, un interés didáctico abrumador sobre la materia y siendo uno de los 5 lugares del mundo considerados a la vez reserva de la Biosfera y reserva Starlight. Si nos paramos a pensarlo durante un momento, podemos entender perfectamente por qué sería el destino elegido por tantos.

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