Francisco Calabuig

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Los primeros en llegar a l'Albufera: "Pensaba que no habría sitio... somos unos afortunados"

"Pensaba que ya no habría sitio a esta hora pero el autobús ha venido casi vacío". Nicole Medina es una de las primeras personas en llegar a l'Albufera para contemplar el eclipse desde el lago. Tal como recomendaba el ayuntamiento lo ha hecho en servicio público, nada de coche particular. "Mucha gente se ha bajado del autobús antes de llegar aqui", reconoce. Nicole tiene muchas ganas de presenciar este fenómeno astronómico desde el parque natural y hace hincapié en que se siente "una afortunada". También aprovechará este escenario para, una vez que acabe el eclipse, contemplar también las Perseidas.