Kevin Contreras

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Esta será la zona dónde se verá el eclipse en altamar

Tanto en tierra como en alta mar, el eclipse que tendrá lugar en pocas horas ya levanta una expectación difícil de comparar a los días anteriores, cuando ya se empezaban a palpar ciertos nervios en el ambiente. La fecha de hoy será recordada por ser el primer eclipse de sol total que azota a la Comunitat Valenciana desde hace algo más de un siglo. Desde ayer por la noche, el buque ‘Ciudad de Barcelona’ de Trasmed se ha transformado en una embarcación especializada en el fenómeno astronómico que se percibirá en gran parte de la península ibérica. Más información