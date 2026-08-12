Kevin Contreras

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Así ha sido el eclipse en altamar

Ver un eclipse solar total desde altamar, desde luego, es algo que muy poca gente se espera hacer a lo largo de su vida. Si ya resulta extraño vivir un evento astronómico de estas repercusiones, ya que hace más de un siglo que ninguno pasa por territorio español de forma completa, más insólito aún es vivirlo desde un barco a la deriva en medio del mar Mediterráneo a la vuelta de Ibiza. A bordo de una nave, el horizonte se abre casi por completo y el cielo se convierte en el protagonista de una obra que tardará en volver a representarse. Se ha tratado de un fenómeno que cerca de mil personas han podido ver desde el buque ‘Ciudad de Barcelona’, propiedad de Trasmed, pero que también han sufrido por sus deseos debido a una nube enorme que no permitió apreciar el fenómeno desde el principio. Más información