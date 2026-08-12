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Tardeo para la historia: mojito y eclipse en València

Tardeo para la historia: mojito y eclipse en València

Redacción Levante-EMV

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Tardeo para la historia: mojito y eclipse en València

Redacción Levante-EMV

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Si algo sabemos hacer en España es aprovechar cualquier ocasión para acompañar con un cóctel, música y buena compañía. El eclipse del 12 de agosto no iba a ser distinto. El sitio perfecto para juntar estas dos experiencias son los restaurantes con mejores vistas de la ciudad. Esto no es un secreto para nadie, porque todos los establecimientos valencianos con buena panorámica del atardecer están completos y sin posibilidad de reserva.

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