Fernando Bustamante

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Utiel se desborda ante la llegada de turistas para ver el eclipse

La gran expectación para disfrutar del eclipse solar desde Utiel ha llevado al Ayuntamiento a duplicar la capacidad del recinto habilitado junto al campo de fútbol de La Celadilla, designado por la Generalitat Valenciana como uno de los cinco puntos de observación oficiales en la provincia de Valencia.

Inicialmente se pusieron a la venta 600 entradas por un precio simbólico que partía desde 1,50 euros con gafas homologadas incluídas. Un aforo que colgó el cartel de ‘sold out’ en menos de 72 horas y que llevó al consistorio a duplicar la capacidad.

Así, se espera que a lo largo de la tarde 1.100 personas puedan disfrutar del fenómeno astronómico desde el recinto habilitado. Una cifra a la que habrá que añadir a las cientos de personas que llenan la Avenida del Deporte.