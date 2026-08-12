Utiel se desborda ante la llegada de turistas para ver el eclipse
La gran expectación para disfrutar del eclipse solar desde Utiel ha llevado al Ayuntamiento a duplicar la capacidad del recinto habilitado junto al campo de fútbol de La Celadilla, designado por la Generalitat Valenciana como uno de los cinco puntos de observación oficiales en la provincia de Valencia.
Inicialmente se pusieron a la venta 600 entradas por un precio simbólico que partía desde 1,50 euros con gafas homologadas incluídas. Un aforo que colgó el cartel de ‘sold out’ en menos de 72 horas y que llevó al consistorio a duplicar la capacidad.
Así, se espera que a lo largo de la tarde 1.100 personas puedan disfrutar del fenómeno astronómico desde el recinto habilitado. Una cifra a la que habrá que añadir a las cientos de personas que llenan la Avenida del Deporte.
No te pierdas todas las noticias del eclipse
- Sigue en directo el eclipse de sol desde la Comunitat Valenciana: Alerta máxima por incendios y afluencia masiva
- Vehículos incendiados, corte en la autovía y retenciones: las complicaciones en las carreteras antes del eclipse
- Cuánto dura la totalidad del eclipse en cada municipio de la Comunitat Valenciana
- Aemet avisa: nubes en el interior de Valencia y Castellón y posibles lluvias antes del eclipse
- Turistas en València por el eclipse: "Hemos venido adrede desde Reino Unido, va a ser algo excepcional"
- ¿Cómo vestir para ver el eclipse? El efecto Purkinje lo explica
- Cuándo ponerse y quitarse las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto en València
La búsqueda del eclipse total moviliza a los españoles: "En Murcia no se veía al 100% y hemos venido a Utiel"