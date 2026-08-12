Fernando Bustamante

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Vecinos de Albacete se desplazan a Utiel para no perderse el eclipse total

El eclipse solar ha movilizado a ciudadanos de diversas localidades, como es el caso de un grupo de vecinos residentes en Caudete (Albacete), quienes han decidido viajar hasta Utiel para presenciar el fenómeno en su máximo esplendor. A ellos se suman un grupo de amigos de Murcia, que también se han desplazado a tierras valencianas para ver el eclipse solar total.