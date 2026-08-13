LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Una jornada de sobresaltos constantes, pero sin grandes incidencias

Estaban en el foco como uno de los retos de la jornada para las administraciones y la movilidad y el riesgo extremo de incendios se convirtieron en un constante de avisos y pequeños sobresaltos, aunque sin grandes problemas. Las altas temperaturas durante todo el día, especialmente en las horas centrales, y el alto número de desplazamientos (especialmente hacia Castellón y Valencia) dejaron en la superficie efectos secundarios de lo que se proyectaba en el cielo: atascos en distintos puntos, una autovía cortada durante horas, accidentes, adelantos en el cierre de trayectos, vehículos ardiendo y actuaciones de los bomberos ante conatos o llamas de más intensidad como las de Xàtiva.

Noticia completa