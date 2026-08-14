Fernando Bustamante

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Colapso en la A-7: Un camión volcado obliga a cortar la autovía en plena operación salida del 15 de agosto

Un accidente en el que se ha visto implicado un camión de gran tonelaje ha obligado a cortar la autovía A-7 en sentido Alicante a su paso por Benifaió. Concretamente, y tal como han confirmado desde la Dirección General de Tráfico, el accidente se ha registrado alrederor de las 12:50 horas. La noticia completa aquí.